Мужчина в костюме Джокера ранил 17 человек в метро Токио

Задержанный также заявил, что "хотел убить кого-то с июня", когда уволился с работы и прекратил общаться с друзьями. Добавил, что "сожалеет, что никого не убил".

Совершивший вооруженное нападение в поезде в Токио, в результате которого пострадали 17 человек, признался, что подражает злодею из комиксов про Бэтмена Джокеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Kyodo, мужчина нарядился в зеленую рубашку и фиолетовый костюм. "Джокер" устроил пожар и отправился разгуливать по вагону метро, размахивая ножом перед лицами у пассажиров.

24-летнего мужчину задержала полиция. Им он сказал, что обожает Джокера из комиксов о Бэтмене.

На видео, снятые очевидцами, видно, как пассажиры убегают от злоумышленника и вылезают из окон поезда после аварийной остановки.

Преступник признался, что не последнюю роль в его поступке сыграла и сцена из фильма "Джокер", где главный герой совершает нападение в поезде.

Задержанный также заявил, что "хотел убить кого-то с июня", когда уволился с работы и прекратил общаться с друзьями. Добавил, что "сожалеет, что никого не убил".

17 человек оказались ранены. По словам "Джокера", он надеется на смертную казнь.

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