Египтянин подал на развод, увидев жену без макияжа

Он сказал, что познакомился с будущей женой через Facebook, где она публиковала много красивых фотографий.

Житель Египта принял решение развестись со своей супругой спустя лишь месяц после свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Он подал на развод из-за внешности, которую его новоиспеченная супруга демонстрировала без макияжа, пишет Gulfnews.

В семейном суде он пожаловался, что макияж сбил его с толку. Он сказал, что познакомился с будущей женой через Facebook, где она публиковала много красивых фотографий с макияжем, после чего он несколько раз встречался с ней и решил жениться на ней.

Я видел ее фотографии на Facebook, она выглядит совсем иначе без макияжа. Меня обманули, я хочу развестись, - рассказал египтянин.

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