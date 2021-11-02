COVID-19 в Казахстане – "зеленая" зона расширяется

Фото: Zakon.kz

Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по КВИ. Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по КВИ COVID-19 в Казахстане – "зеленая" зона расширяется