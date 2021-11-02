Марсоход Curiosity нашел следы залежей органики на Марсе

Исследователи предположили существование на планете больших залежей органических материалов.

После изучения грунта с дюн Багнольда на Марсе исследователи предположили существование на планете больших залежей органических материалов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, это уже второе предполагаемое "месторождение" органики на Красной планете. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy. Образцы были собраны и обследованы марсоходом Curiosity.

Аминокислот в этих образцах грунта мы не обнаружили, однако там есть производные бензола и аммиака, фенолы, фосфорная кислота и высокомолекулярные соединения. Происхождение этих веществ мы пока не установили, – отчитались ученые.

Тремя годами ранее марсоход уже находил органику на Марсе. Ее следы были обнаружены в центре кратера Гейла. Химическая лаборатория на борту марсохода распознала производные бензола и ароматические углеводороды.

Повторное обнаружение органических веществ в другом месте планеты показывает, что марсоход не ошибся в первый раз. Ученые рассчитывают обнаружить в будущем следы аминокислот, которые, возможно, способны породить марсианскую жизнь.

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