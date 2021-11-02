Аида Балаева сделала заявление по Facebook

Фото: facebook.com/Aida Bala...

Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге – Аида Балаева.