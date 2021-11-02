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Аида Балаева сделала заявление по Facebook

Фото: facebook.com/Aida Bala... 2 ноября 2021, 11:17

Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге – Аида Балаева.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сделала заявление в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что директор по коммуникациям регионального офиса компании Meta (Facebook) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Бен МакКонэхи опроверг обнародованную ведомством информацию, передает Zakon.kz.

Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге, – написала она в Facebook.

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Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса. Аида Балаева

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