Рынок ценных бумаг Казахстана – объем торгов акциями составил 87,3 млрд тенге

Совокупный объем активов под их управлением к концу сентября составил 434,14 млрд тенге.

Что известно о состоянии рынка ценных бумаг Казахстана на 1 октября 2021 года.

В списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) находились 137 акций 122 эмитентов, из которых четыре выпуска в секторе нелистинговые ценные бумаги. Индекс KASE повысился на 6,7%, до 3 383,68 пунктов, рост данного показателя с начала 2021 года составил 26,5%, – отмечено в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Капитализация рынка акций по состоянию на 1 октября 2021 года составила 28,9 трлн тенге, увеличившись на 1,8% за сентябрь и на 51,9% с начала года.

Объем торгов акциями составил 87,3 млрд тенге, что в 7,3 раза больше, чем за август 2021 года.

В сентябре 2021 года торговых списках KASE были размещены 6 выпусков облигаций на 97,2 млрд тенге, из которых 68,2% приходится на компании финансового сектора. Совокупный объем торгов ГЦБ на KASE по итогам сентября составил 215 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с августом на 25%. На рынке коллективных инвестиций на 01.10.2021 года действовало 39 паевых инвестиционных фондов, из которых 22 интервальных, 16 закрытых и один открытый, – уточнили в ведомстве.

Совокупный объем активов под их управлением к концу сентября составил 434,14 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,2%.

Основным активом паевых инвестиционных фондов являются ценные бумаги в объеме 367 млрд тенге, или 84,5% от совокупных активов, при этом 98,8% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.

По состоянию на 1 октября 2012 года рынок ценных бумаг Республики Казахстан представлен 37 брокерами и дилерами, 10 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, тремя трансфер-агентами и двумя инфраструктурными организациями: KASE и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Более подробную информацию можно получить на сайте агентства.

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