На каком этапе строительство развязки возле рынка "Алтын Орда"

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

В "КазАвтоЖоле" рассказали, на каком этапе находится строительство развязки возле рынка "Алтын Орда" в Алматы, передает Zakon.kz.

В настоящее время в рамках капитального ремонта участка автомобильной дороги Алматы – Бишкек возле рынка "Алтын Орда" основной фронт работ производится по главной магистральной эстакаде, для чего проведена мобилизация персонала в количестве 215 человек, 30 единиц техники и организована ночная смена, – сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

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На сегодня по левой стороне полностью завершены работы по заливке межпролетных строений, ведутся работы по натяжению тросов. Начинаются работы по заливке монолитной накладной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия.

По правой стороне ведутся работы по монтажу металлоконструкций (лесов) под заливку монолитного пролетного строения, монтаж опалубки под заливку бетона монолитного пролетного строения на стадии завершения.

Большая часть работ по бетонированию монолитного пролетного строения завершена. Из общей длины конструкции в 1200 метров на сегодня осталось 194 метра. Далее будут проводиться работы по устройству покрытия. Кроме работ по главной магистральной эстакаде ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды на подходах к мосту, – сообщили в компании.

После завершения работ по бетонированию, согласно строительным нормам и правилам, а также рабочему проекту будут начаты статические и динамические испытания конструкции (неотъемлемая часть после строительства мостовых конструкций), затем планируется обеспечить проезд по основной магистральной эстакаде.

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