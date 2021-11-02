На Мундиале-2022 в Катаре фанаты смогут разместить кемпинги в пустыне

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022 рассказал об организационных моментах.

Оргкомитет футбольного Чемпионата мира за год оповещает болельщиков о возможных вариантах комфортного проживания, сообщает Zakon.kz.

Фатма Аль-Наими, исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022, рассказал об организационных моментах в преддверии глобального турнира.

Мы в поиске наилучшего решения для всех. Будет множество различных вариантов, где остановиться футбольным фанам: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Также будет возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне – прекрасно для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар – дорогая страна с исключительно пятизвездочными отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти идеальный для себя вариант. Для нас вопрос безопасности и комфорта болельщиков – один из самых важных, – объяснил Фатма Аль-Наими.

Куандык Шынасилов

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