Иностранцы убили жителя Алматинской области

Ведется досудебное расследование.

В Алматинской области иностранцы убили сельчанина, сообщает Zakon.kz.

25 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа возле одного из домов села Косозен.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Погибшим оказался 45-летний житель села Жапек батыр, – уточнили в пресс-службе ДП области.

Через четыре дня полицейские задержали двух приехавших на заработки граждан Узбекистана и Таджикистана.

Задержанные признались в убийстве. Подозреваемые водворены в ИВС. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ведется досудебное расследование, – заключили в ведомстве.

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