В Казахстане 3 ноября ожидается сильный снег

Погода без осадков ожидается лишь на западе и севере страны – "Казгидромет".

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 3 ноября, передает Zakon.kz.

Под влиянием отрога антициклона на западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки. На севере, востоке и в центре – в виде снега, ночью на востоке – сильный снег. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и в центре страны – гололед, низовая метель. пресс-служба РГП "Казгидромет"

В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской – с порывами до 23 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области – низовая метель.

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Днем на северо-востоке Алматинской, на севере, западе Туркестанской, ночью на севере, днем на большей части Кызылординской, на западе, севере и востоке Атырауской, на севере, юге и в центре Актюбинской областей ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской и Туркестанской областях – с порывами до 23 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман, на юге – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря.

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Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается гололед.

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