На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело

Уголовное дело на актрису заведено из-за истории, случившейся в 2015 году.

Бывшая супруга Джонни Деппа и экс-возлюбленная Илона Маска – Эмбер Херд вновь в гуще событий. 35-летняя американская актриса находится под следствием, передает Zakon.kz.

Уголовное дело на актрису заведено из-за старой истории. В 2015 году тогда еще супруги Джонни Депп и Эмбер Херд перевезли контрабандой двух своих йоркширских терьеров в Австралию, не уведомив об этом власти, передает Daily Mail.

Тем самым они нарушили закон страны, кроме того, нарушением является еще и то, что животных супруги не оставили на десятидневный карантин.

Данная ситуация всплыла на поверхность после откровений бывшего агента Деппа Кевина Мёрфи на слушаниях по делу о клевете в лондонском суде.

Тогда Херд отделалась штрафом (7650 долларов США) и публичными извинениями, заявив, что просто не выспалась и забыла оформить необходимые документы.

Менеджер же утверждает, что актриса нарушила закон сознательно, более того – солгала под присягой и принудила лгать мужа. Соответственно, теперь Херд находится под следствием по делу о лжесвидетельстве, – говорится в информации.

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