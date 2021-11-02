Восьмилетняя казахстанка признана "Супермоделью мира-2021"

Мариям Ишангалиева – ученица 3-го класса средней школы им. С. Муканова села Коптогай Курмангазинского района.

Восьмилетняя Мариям Ишангалиева из села Коптогай Курмангазинского района Атырауской области признана "Супермоделью мира-2021", передает Zakon.kz.

Юная казахстанка, как пишет ATPress.kz, завоевала Гран-при мирового конкурса юных моделей "Супермодель-2021", который проходил в Сочи.

Фото: atpress.kz

По словам мамы маленькой мисс, на конкурс моделей прибыли девочки из 25 стран мира.

Состязание красавиц состояло из трех туров: визитная карточка, дефиле и творчество. В конкурсе дефиле Мариям на сцену вышла в национальном костюме под кюй "Адай".

По мнению жюри, восьмилетняя казахстанка оказалась самой достойной высшего титула конкурса моделей.

Фото: atpress.kz

Мариям Ишангалиева – ученица 3-го класса средней школы им. С. Муканова села Коптогай Курмангазинского района. В конкурсах красоты участвует давно и имеет десятки титулов. В будущем девочка мечтает учиться в Корее.

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