Житель ВКО выбил знакомой зубы за отказ покинуть квартиру

Приложение zakon.kz
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За это он получил 300 часов общественных работ.
Житель Восточного Казахстана выбил знакомой четыре верхних зуба, сообщает Zakon.kz.
По данным ДУИС области, мужчина и женщина распивали спиртное. На просьбу покинуть квартиру потерпевшая ответила отказом.
Пьяный мужчина разозлился, два раза ударил знакомую и выбил ей четыре зуба. В итоге ему назначили 300 часов общественных работ, – уточнили в пресс-службе.
Осужденный поставлен на учет в службу пробации.
Дебошир будет убирать мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день, – отметил начальник службы пробации Жанболат Кенесханов.
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