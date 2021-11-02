Саматали Тольтаев проиграл четвертьфинал ЧМ по боксу

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Воспитанник Мангистауской школы бокса уступил французскому спортсмену.
Казахстанский спортсмен Саматали Тольтаев проиграл в четвертьфинала французскому боксеру Софиану Умиха, сообщает Zakon.kz.
Воспитанник Мангистауской школы бокса, выступавший в весе до 60 кг, несмотря на равную борьбу в ринге, все же уступил своему противнику – 1:4. Позже, также на стадии четвертьфинала, свое мастерство продемонстрирует брат Тольтаева – Санатали.
В поединке ¼ финала в весовой категории до 63,5 кг Санатали Тольтаев выйдет против шотландца Рииза Линча.
Куандык Шынасилов
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