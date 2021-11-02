Аскар Мамин встретился с Михаилом Мишустиным в Москве

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также другие проблемы.

2 ноября Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.

Главы правительств обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

Как отмечается на сайте главы правительства, Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран.

За восемь месяцев товарооборот между странами вырос на 27%, до 14,7 млрд долларов. По итогам 2021 года стороны намерены довести данный показатель до 20 млрд долларов.

В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций РФ в экономику РК увеличился на 17% и составил 704,9 млн долларов. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием. В сфере промышленной кооперации реализуются восемь совместных крупных проектов на сумму 1,7 млрд долларов, – отмечено в сообщении.

В Координационном центре правительства России Мамин и Мишустин обсудили вопросы опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т.ч. в рамках коридоров "Западная Европа – Западный Китай", "Север – Юг" и других маршрутов на пространстве ЕАЭС.

Заслушаны доклады вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева и министра транспорта РФ Виталия Савельева, председателя правления АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" Нурлана Сауранбаева и генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" – Олега Белозерова.

За девять месяцев через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 599,5 тыс. ДФЭ, что на 37% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай составил 493,5 тыс. ДФЭ (+38%), – говорится в публикации.

В переговорах приняли участие посол РК в РФ Ермек Кошербаев, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министры торговли и интеграции Бакыт Султанов, энергетики – Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев и другие.

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