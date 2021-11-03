Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в ЛЧ

Состоялись матчи 4 тура группового раунда Лиги чемпионов.

2 ноября состоялись матчи 4 тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Благодаря хорошим показателям некоторые команды уже обеспечили себе выход в следующий раунд плей-офф ЛЧ нынешнего сезона. А другие потеряли свои шансы или находятся на грани вылета из ЛЧ. Так, первым неудачником данного турнира стало киевское "Динамо", проиграв у себя дома "Барселоне" – 0:1. Из этой группы "Е" с первого места гарантировала выход в плей-офф мюнхенская "Бавария" благодаря хет-трику Левандовского, разгромившая "Бенфику" из Португалии, – 5:2.

Криштиану Роналду второй тур подряд спасает от поражения родной "МЮ". На этот раз дубль португальца помог "красным дьяволам" избежать поражения в матче с "Аталантой" – 2:2. В другой встрече группы "F" "Вильярреал" дома без проблем обыграл "Янг Бойз" – 2:0.

Другие результаты сыгранных 2 ноября матчей:

"Вольфсбург" – "Зальцбург" – 2:1

"Севилья" – "Лилль" – 1:2

"Ювентус" – "Зенит" – 4:2

"Мальме" – "Челси" – 0:1

Куандык Шынасилов

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