Более 15 млн тенге ущерба нанесли стране браконьеры ВКО

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Почти 300 фактов браконьерства за две недели пресекли природоохранные полицейские ВКО.
За две недели природоохранные полицейские Восточного Казахстана пресекли почти 300 фактов браконьерства, сообщает Zakon.kz.
Очередные громкие задержания промысловиков-нелегалов провели в запретных зонах на озере Зайсан, а также в районе Алтай у Бухтарминского водохранилища, пишет "Хабар 24".
Наши сотрудники инспекции изъяли более 100 сетей и около 200 килограммов различной рыбы, на сегодняшний день материалы готовятся для направления в суд. Совместные мероприятия дают хорошие результаты. Сейчас отрабатываем по запретным зонам, особый акцент делается на запретные зоны, а также места скопления рыбы. заместитель руководителя Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Талгат Рахимжанов
Всего в этом году злоумышленники на востоке страны наловили на 9 уголовных дел. За этот период у браконьеров изъяли свыше семи тонн рыбы. В большинстве случаев рыбаки не скупились на сети и быстроходные катера. У них изъяли больше 1,5 тысячи запрещенных орудий лова. А ущерб превысил 15 миллионов тенге.
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