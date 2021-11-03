Более 15 млн тенге ущерба нанесли стране браконьеры ВКО

Почти 300 фактов браконьерства за две недели пресекли природоохранные полицейские ВКО.

За две недели природоохранные полицейские Восточного Казахстана пресекли почти 300 фактов браконьерства, сообщает Zakon.kz.

Очередные громкие задержания промысловиков-нелегалов провели в запретных зонах на озере Зайсан, а также в районе Алтай у Бухтарминского водохранилища, пишет "Хабар 24".

Наши сотрудники инспекции изъяли более 100 сетей и около 200 килограммов различной рыбы, на сегодняшний день материалы готовятся для направления в суд. Совместные мероприятия дают хорошие результаты. Сейчас отрабатываем по запретным зонам, особый акцент делается на запретные зоны, а также места скопления рыбы. заместитель руководителя Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Талгат Рахимжанов

Всего в этом году злоумышленники на востоке страны наловили на 9 уголовных дел. За этот период у браконьеров изъяли свыше семи тонн рыбы. В большинстве случаев рыбаки не скупились на сети и быстроходные катера. У них изъяли больше 1,5 тысячи запрещенных орудий лова. А ущерб превысил 15 миллионов тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!