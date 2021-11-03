В Казахстане 528 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человек (38 806+ и 5606 КВИ-), из них в стационарах находятся 7982 пациента, на амбулаторном уровне – 36 430.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 528 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 164,• на аппарате ИВЛ – 109.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 ноября 2021 года

1.11.2021 г. зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов и 242 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 839, летальных случаев – 5049, выздоровевших – 69 184.

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