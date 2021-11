Определен лучший банк для МСБ в Казахстане

Предприятия малого и среднего бизнеса в наибольшей мере пострадали от пандемии COVID-19.

Международное авторитетное финансовое издание Global Finance в рамках премии Best SME Bank Awards признало Halyk Bank победителем в номинации "Лучший Банк для малого и среднего бизнеса в Казахстане 2021" ("Best SME Bank in Kazakhstan 2021").

По результатам исследования, проведенного экспертами авторитетного международного издания Global Finance в период с апреля 2020 года по март 2021 года, Halyk Bank признан победителем в номинации "Лучший Банк для малого и среднего бизнеса в Казахстане 2021" ("Best SME Bank in Kazakhstan 2021"). Журнал Global Finance впервые провел премию SME Bank Awards, чтобы отметить вклад банков, которые оказывают поддержку малому и среднему бизнесу. Все подробности по победителям будут опубликованы в декабрьском номере издания Global Finance.

Предприятия малого и среднего бизнеса в наибольшей мере пострадали от пандемии COVID-19, при этом они играют решающую роль в восстановлении экономики каждой страны, – отметил издатель и редакционный директор журнала Global Finance Джозеф Джаррапуто. – Премия Best SME Bank Awards – признание этого факта. В это особое время необходимо отметить достижения тех финансовых институтов, которые оказывают всестороннюю поддержку и предоставляют лучшие условия малым и средним предприятиям.

Как отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, прошедший год выдался весьма сложным для казахстанских предпринимателей.

Тем не менее, благодаря своевременным мерам государственной поддержки, эффективному взаимодействию регулятора отрасли, банковского сектора и представителей бизнес-сообщества наблюдается постепенное оживление отечественного сегмента МСБ. Halyk Bank как системообразующий финансовый институт сыграл значимую роль в поддержке казахстанских предпринимателей, все это время находясь в авангарде борьбы с последствиями коронакризиса. Кроме участия в реализации государственных инициатив, Банк активно поддерживал казахстанских предпринимателей через предоставление отсрочек платежей, реструктуризацию ставок, финансирование клиентов МСБ за счет собственных средств; в сжатые сроки разработал и внедрил инновационные дистанционные цифровые решения, включая обновленное мобильное приложение для юридических лиц Onlinebank, дистанционные услуги регистрации ИП и открытия счетов, цифровое кредитование и другие, не менее удобные и полезные сервисы, которые сегодня широко востребованы нашими клиентами предпринимателями. Награда столь авторитетного в финансовом мире издания – это объективное подтверждение успешных результатов работы банка, – подчеркнула председатель правления.

Для определения победителей в номинации SME Bank Awards издатели журнала Global Finance совместно с ведущими экспертами в инвестиционно-банковском секторе учитывали совокупность множества критериев, включая данные банков и независимых исследований, проведенных при участии инсайдеров индустрии, руководителей и технических экспертов. Кроме того, для ранжирования издание использовало собственный алгоритм, в котором наиболее важными показателями являлись знание рынка и нужд представителей МСБ, внедряемые банком инновации, ассортимент продуктов и услуг.

Напомним, что в период пандемии Halyk Bank предоставил отсрочку платежей для почти 4 тысяч заемщиков – представителей МСБ. Кроме того, в рамках принятой в прошлом году программы льготного кредитования субъектов предпринимательства Halyk Bank по состоянию на 1 октября 2021 года осуществил финансирование МСБ на общую сумму более 270 млрд тенге.

В 2020 году Halyk Bank разработал цифровой кредитный продукт для индивидуальных предпринимателей, позволяющий клиентам без посещения банка и подачи документов на бумажном носителе оформить заявку и получить кредит на текущий счет в течение 30 минут. С даты запуска продукта и по состоянию на 1 октября 2021 года было профинансировано 14,3 тысячи предприятий со всего Казахстана на общую сумму 65,9 млрд тенге, из них 4,7 тысячи предприятий профинансированы в рамках государственной программы Фонда развития предпринимательства "Даму" с льготной ставкой 6% годовых на сумму 17,4 млрд тенге. Стоит отметить, что количество активных пользователей приложения Onlinebank возросло до 120 тысяч.

Финансовый журнал Global Finance основан в 1987 году, выходит тиражом 50 000 экземпляров и имеет читателей в 193 странах мира. Аудитория журнала включает руководителей в финансовой и корпоративной сферах, отвечающих за инвестиции, стратегические решения в работе международных компаний и финансовых институтов. На сайте издания представлены аналитика и публикации, являющиеся результатом многолетней работы в сфере международных финансовых рынков. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, другие офисы представлены по всему миру. Global Finance ежегодно отбирает лидеров по показателям деятельности среди банков и других представителей финансовых услуг. Награды, учрежденные изданием, признаны показателем качества для мирового финансового сообщества.

Halyk Bank – ведущий финансовый институт Казахстана, оперирующий в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Имея активы в размере 11 002,4 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2021 года, банк является крупнейшим банком второго уровня в республике.

У банка обширная база клиентов и самая разветвленная филиальная сеть – 611 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

