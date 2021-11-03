Перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка – эксперт.

Как сократить количество звонков от мошенников. Об этом рассказал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн, передает Zakon.kz.

По его словам, базы данных с телефонными номерами сейчас найти очень просто и их используют "все подряд".

Ситуация приобретает характер пожара, все стали пользоваться номерами наших мобильников для своих нужд. Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы, – сказал эксперт по телекоммуникациям в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что из-за мошенников людям становится неприятно пользоваться телефоном.

При этом специалист поделился способом, который поможет частично "потушить" пожар звонков от мошенников. Для этого эксперт посоветовал использовать приложения-блокировщики, поскольку с их помощью можно запретить звонки с некоторых номеров.

Однако, как отметил эксперт, пользоваться подобными инструментами тоже нужно с осторожностью.

Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом. Но тут проблема, что никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем (приложение. – Прим. ред.) Леонтий Букштейн

Поэтому, как подчеркнул эксперт по телекоммуникациям, "перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка".

Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок. Леонтий Букштейн

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