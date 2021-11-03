В Туркменистане написавшего стих о коронавирусе отправили в тюрьму

Он осужден по статье "Мошенничество".

Автора стихотворения про COVID-19 осудили на пять лет в Туркменистане, сообщает Zakon.kz.

48-летний YouTube-блогер Мурат Реджепбаевич Овезов написал стихотворение "Горькая правда" про коронавирус и карантин. Летом 2020 года его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как отмечается в материале Turkmen.news, поэт осужден по статье "Мошенничество". Однако источники отмечают, что истинной причиной возбуждения дела стали его выступления на YouTube.

Овезов на своем канале допускал высказывания, слишком смелые, по меркам Туркменистана.

В своем первом видео от 12 июня 2020 года он высказался касательно ситуации с пандемией и закрытием границ.

Он зачитал стихотворение "Горькая правда", перевод которого на русский язык звучит следующим образом:

Эта правда горькая,Она словно отрава.Но что поделаешь – выхода нет,Я вынужден написать.То, что в мое сознание пришло вдохновение,Я излагаю в поэтической строке.

Весь мир превратился в карантин,Он стал причиной того,Что тела остались в чужой стране,Где выкопано много могил,А матери, стеная, вынуждены оплакивать их дома.Сердце у нации заколотилось в тревоге,Соотечественники остались в чужой земле.

Земляки, вы уехали в далекую страну, оставив детей.Горечь разлуки добивает их.Все, кто на чужбине, старшие братья и младшие,Пусть Всевышний оберегает вас там.Ваши дети остались без родительской ласки,А вас там так много, что не перечесть.

Вирус потряс этот мир,Но наберитесь терпения – пройдут эти дни.Найдется снадобье, не возьмет он нашу крепость.Скоро мир откроет дороги.

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