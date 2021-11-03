Александр Бублик покинул "Мастерс" в Париже

3 ноября на корты Парижа выйдет Андрей Голубев.

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл матч второго круга на французском супертурнире с призовым фондом более трех миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Заставил казахстанца зачехлить ракетку норвежский теннисист Каспер Рууд, который уверенно победил Александра со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рууд сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки, а также реализовал шесть из 16 брейк-пойнтов.

3 ноября на корты Парижа выйдет еще один казахстанский спортсмен – Андрей Голубев, который играет в парном разряде с россиянином Асланом Карацевым. В соперники им достались англичане Даниель Эванс и Нил Скупски.

Куандык Шынасилов

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