Отец зарубил сына топором в Костанае – появились новые подробности

Также изучаются кадры видеонаблюдения на территории, где было совершено преступление.

В Костанае 73-летний мужчина зарубил сына топором. Следственная экспертиза показала, что мужчина в момент убийства был вменяем, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, поздним вечером 26 июня 2021 года к Владиславу Грекову, который работал сторожем на одном из городских предприятий, с требованием денег пришел его 30-летний сын. Отец ему отказал и попросил уйти. Но тот, выпив бутылку пива, уснул. На утро Греков разбудил сына, тот отреагировал агрессивно, стал ему угрожать расправой. Возник конфликт, старик взялся за топор и 11 раз ударил им сына. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Подэкспертный Греков в момент совершения инкриминируемых деяний был в состоянии выраженного эмоционального возбуждения или эмоционального возбуждения, которое может рассматриваться как психологическое основание. В исследуемый период Греков не находился в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, оказывающем существенное влияние на его сознание и деятельность, – цитирует alau.kz слова судьи Алтынай Сагиндыкова.

Отмечается, что экспертиза также установила: агрессивные действия Грекова были пролонгированы во времени, сложно организованы, сопровождались сменой видов деятельности, переключением внимания. Ему не было страшно, он не был подавлен и рассеян, не испытывал эмоциональный стресс.

Кроме того, в ходе процесса пожилой мужчина вину свою признал, просил назначить ему в наказание расстрел и сказал, что сам момент совершения преступления не помнит. Судом была назначена дополнительная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой через месяц были оглашены на процессе.

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Находился в состоянии переживания в виде чувства злости, обиды, негодования на сына, которое не достигло степени выраженного аффекта и не оказало существенного влияния на его сознание и деятельность. Действия испытуемого были последовательными, сложно организованными, целенаправленными, – добавил судья.

Во время процесса уже допросили посудимого, свидетелей, сестру убитого мужчины. Также изучалась запись видеокамеры, установленной во дворе предприятия, на территории которого и было совершено преступление.

Греков периодически выходит из помещения, общается с работниками предприятия. Зайдя внутрь в очередной раз, он появляется уже с окровавленным топором. Это видят несколько сотрудниц, которые в страхе отбегают от него. Следующим этапом процесса планируются судебные прения.

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