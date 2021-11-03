Куда еще смогут улететь казахстанцы

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320.

Казахстан возобновляет авиарейсы в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

2 ноября 2021 года на очередном заседании был поднят вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек. Так, Air Astana планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время, – говорится в сообщении МИИР РК.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, ранее стало известно о возобновлении авиарейсов в Индию.

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