Зараженную хурму пытались завезти в Казахстан из Узбекистана

По данным нарушениям законодательства в области карантина растений составлены административные материалы и направлены в суд.

На прошедшей неделе территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК при проведении карантинного фитосанитарного контроля задержано более 1 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции, сообщает Zakon.kz.

Подлежащая карантину продукция ввозилась из Российской Федерации, Беларуси, Финляндии, Узбекистана, Кыргызстана, Нидерландов и Республики Кореи.

В период с 22 по 29 октября 2021 года территориальными инспекциями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе пресечено 82 факта незаконных попыток ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Республики Казахстан. При импорте 1,2 тонны томатов из Нидерландов в город Нур-Султан выявлены овощи, зараженные вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) и вирусом мозаики пепино (Pepino mosaic virus). МСХ РК

Кроме того, при импорте 21,9 тонны хурмы из Кыргызстана и Узбекистана в Жамбылскую и Мангистаускую области был выявлен червец комстока (Pseudococcus comstoki).

По данным нарушениям законодательства в области карантина растений составлены административные материалы и направлены в суд. 21,9 тонны хурмы возвращены в Республику Узбекистан и Кыргызстан, – отметили в министерстве.

В 56 случаях выявлено отсутствие фитосанитарных сертификатов при импорте картофеля, моркови, свеклы, томатов, перца, сафлора, пшеницы, орехов, сухофруктов, апельсинов, яблок и бананов общим объемом 768 тонн из Российской Федерации, 22 тонны эспарцета фуражного из Кыргызстана, 1,5 тонны кукурузной муки из Кореи и 139 780 штук срезов цветов из Нидерландов.

В одном случае выявлено отсутствие маркировки при ввозе 108 060 штук саженцев из Российской Федерации.

В 20 случаях при импорте картофеля, томатов, апельсинов, арбузов, сливы, яблок, муки, отходов зерна, круп общим весом 140 тонн из Российской Федерации, 48 843 штук саженцев из Беларуси, 25 тонн орехов из Финляндии и более 7 тонн картофеля, томатов и винограда из Кыргызстана подкарантинная продукция не предоставлена на вторичный досмотр.

В отношении виновных лиц, допустивших нарушение законодательства в области карантина растений, составлены административные материалы по ст. 400 КоАП РК и наложены штрафы на сумму более 4,3 млн тенге, – сообщили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, с начала года было выявлено 5,3 тысячи нарушений в области карантина растений. В результате наложены административные штрафы на сумму более 393 млн тенге.

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