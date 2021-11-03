Астанчанин делал ставки поддельными долларами

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Поддельные доллары сбывали в Нур-Султане.
Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. пресс-служба АФМ РК
Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.
Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов. пресс-служба АФМ РК
По данному факту начато досудебное расследование.
Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. пресс-служба АФМ РК
При обнаружении фальшивых банкнот агентство призывает незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
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