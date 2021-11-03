Не все казахстанцы смогут въехать в США – изменены правила

Указан список одобренных вакцин.

Не все казахстанцы смогут въехать в США. О новых правилах въезда иностранных граждан на территорию Соединенных Штатов рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ. пресс-служба МИД РК

В список одобренных вакцин входят: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

Отмечается, что сертификаты должны быть оформлены согласно варианту, утвержденному государственным органом, ответственным за вакцинацию.

Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.

Новые требования не распространяются на детей до 18 лет, людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации, а также на государственных служащих или членов их семей, имеющих визы дипломатической, служебной и транзитной категорий, и сотрудников международных организаций. пресс-служба МИД РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!