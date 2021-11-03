В правила предоставления данных о работе НПО внесут изменения

В действующих правилах отсутствует понятие несвоевременности представления сведений.

МИОР подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в Правила предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено, что данные необходимо предоставить до 31 марта.

Сведения, представленные после 31 марта года, следующего за отчетным периодом, являются несвоевременными, – говорится в документе.

Как отмечается, сведения о своей деятельности НПО предоставляют с сопроводительным письмом в уполномоченный орган по утвержденной форме на казахском и русском языках: через почту на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) или через веб-портал в электронном виде.

НПО предоставляют сведения о своей деятельности с указанием информации за отчетный период (календарный год).

При предоставлении в уполномоченный орган сведений через веб-портал сведения заверяются ЭЦП, выданной на юридическое лицо.

При предоставлении сведений в бумажном виде форма подписывается первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим).

В свою очередь уполномоченный орган по мере поступления сведений об НПО в Базу данных рассматривает их в течение 10 рабочих дней.

В случае выявления несоответствия представленных сведений о деятельности НПО уполномоченный орган направляет их на доработку.

Неправительственные организации дорабатывают их в течение трех рабочих дней и повторно направляют в уполномоченный орган.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 ноября.

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