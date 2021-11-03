До 21 градуса мороза ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды в Казахстане на 4-6 ноября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 ноября, передает Zakon.kz.

Холодный северо-западный антициклон, сместившийся на Казахстан, в большинстве областей вызвал прекращение осадков и значительное понижение температуры.

Лишь 4 ноября в южных, юго-восточных регионах с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в горных районах – сильный снег, усиление ветра, гололед, низовая метель. Также на большей части республики ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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Температуры воздуха на западе ночью -1...-6°С, днем 0...-5°С, на юге +3...+8°С, днем +10°С, на северо-западе от -8...-13°С до 0...-10°С, днем -5...+6°С, на севере от -13...-18°С до 0...-10°С, днем от 0...-8°С до 0...+6°С, в центре и на востоке страны ночью от -13...-21°С до -5...-13°С, днем от -2...-13°С до 0...+8°С, на северо-востоке -8°С, днем 0...+8°С, на юго-востоке ночью -5...-13°С, днем от -2...-7°С до 0...+5°С.

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