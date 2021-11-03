В алматинском метро сократили интервал движения поездов

Это связано с увеличением пассажиропотока.

В метрополитене Алматы с 3 ноября будет сокращен интервал движения поездов, сообщает Zakon.kz.

В связи с увеличением пассажиропотока и по многочисленным просьбам пассажиров с целью повышения качества предоставляемых услуг населению в метрополитене города Алматы сократится интервал движения поездов с 10 до семи минут в часы пик, – говорится на сайте метрополитена.

Режим работы КГП "Метрополитен" Алматы – с 06:20 до 00:00 по времени Астаны.

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