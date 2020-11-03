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Продажи нового Renault Duster локального выпуска стартуют в Казахстане

Фото: ТОО "Орион Дистри... 3 ноября 2020, 11:20

Автомобили доступны для клиентов во всех официальных дилерских центрах.

ТОО "Орион Дистрибьюшн", официальный дистрибьютор автомобилей Renault в Казахстане, объявляет о старте продаж нового Duster локального выпуска во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане с ноября.

Автомобиль доступен клиентам для заказа в трех уровнях оснащения - в версии LIFE: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) и механической коробкой передач, а также с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) и с СVT X-Tronic, в версии DRIVE с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) с механической коробкой передач, и в топовой версии STYLE c турбодвигателем TCe 150 и c CVT X-Tronic. Во всех уровнях автомобиль предложен с полным приводом.

Оснащение нового Renault Duster в версии LIFE включает в себя:

- электроусилитель руля;

- подушки безопасности водителя и пассажира;

- ABS, ESP;

- электрическая регулировка зеркал с подогревом;

- светодиодные дневные ходовые огни;

- передние электростеклоподъемники;

- кондиционер;

- аудиосистема с USB, Bluetooth и подрулевым джойстиком;

- 16-дюймовые стальные диски.

Серийный выпуск нового Duster на заводе в Казахстане позволил предложить этот автомобиль покупателям по еще более привлекательной цене. Новый Renault Duster в версии LIFE c полным приводом теперь можно купить от 7 423 000 тенге.

Renault Duster нового поколения – популярный внедорожник, идеально приспособленный для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях стран СНГ. Он сохранил прекрасные внедорожные характеристики и легендарную проходимость своего предшественника, при этом выйдя на новый уровень внешнего и внутреннего дизайна, оснащения и технологий, комфорта за рулем, динамики и безопасности. Новый Renault Duster появился на рынке России и СНГ в этом году и уже стал обладателем престижной российской премии "Внедорожник года 2021".

В сегодняшних непростых условиях автомобильного рынка наш главный козырь – наличие в дилерской сети настоящего внедорожника, нового Renault Duster, который наши клиенты теперь могут приобрести с максимальной выгодой для себя и практически без ожидания. Как и на другие модели Renault локального выпуска, на Renault Duster распространяются условия льготной государственной кредитной программы со ставкой 4% годовых, - отмечает Ольга Левченко, директор ТОО "Орион Дистрибьюшн".

Реализация автомобилей Renault на территории Казахстана на сегодняшний день осуществляется через 13 официальных дилерских центров Renault, представленных в 11 крупнейших городах страны.

Детальная информация о ценах и комплектациях автомобиля представлена на сайте.

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