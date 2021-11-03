Нигматулин: Законопроект об амнистии разработан по поручению президента

Освобождаться будут, прежде всего, осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул важность одобренного депутатами законопроекта "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

При этом спикер Мажилиса напомнил, что законопроект разработан по поручению президента страны.

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Все юбилейные даты Независимости нашей страны были ознаменованы проявлением доброй воли со стороны государства. Безусловно, амнистия – это акт милосердия, акт высшего гуманизма по отношению к гражданам, преступившим закон, – сказал Нурлан Нигматулин.

В соответствии с законопроектом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск.

Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества. В одобренном проекте закона особое внимание уделяется совершившим преступления из категории социально уязвимых слоев населения, которые подпадают под действие его норм. Таким образом, оступившимся гражданам дается возможность начать новую жизнь и интегрироваться в общество, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал особое внимание на вопросах реализации законопроекта после его принятия.

Предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, в первую очередь, по ресоциализации и адаптации, а также по оказанию комплексной социально-правовой помощи лицам, которые подпадают под амнистию, – отметил Нурлан Нигматулин.

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При этом председатель Мажилиса выразил уверенность, что госорганы и госслужащие, от которых зависит эффективная реализация этого закона, проведут свою работу так, чтобы данная амнистия была справедливой и результативной.

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