Казахстанцы все больше денег тратят на еду

Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области.

Расходы казахстанцев за год выросли на 19%, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные – на 24%, на платные услуги – сразу на 35%.

Согласно данным исследования Finprom.kz, во втором квартале 2021 года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тыс. тг на человека – сразу на 18,5% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тыс. тг, плюс 4,8% за год.

В региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тыс. тг на душу населения, годовой рост – на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тыс. тг, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тыс. тг, плюс 30%) области, – отмечают аналитики.

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Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тыс. тг – на 25% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший – в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тыс. тг на душу населения).

Основную часть затрат (92,7%) составляли потребительские расходы населения: 183,2 тыс. тг – на 18,6% больше, чем годом ранее.

В том числе 105,6 тыс. тг составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тыс. тг – на непродовольственные товары, 32,4 тыс. тг – на платные услуги.

Материальная помощь родственникам и знакомым и алименты в текущем году выросли на 25,3%, до 4 тыс. тг; налоги, платежи и другие выплаты – на 47,5%, до 205 тг; погашение кредита и долга – на 14,5%, до 10,2 тыс. тг.

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