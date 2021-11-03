Ждать ли роста цен на продукты к Новому году, рассказал министр национальной экономии РК Асет Иргалиев.

Что будет с ценами на продукты в Казахстане к Новому году. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне Новый год. Казахстанские торговцы говорят, что все будет дорожать, потому что Китай не пропускает товары. Какие-то меры будет предпринимать Министерство нацэкономики? – спросили журналисты министра в кулуарах Мажилиса.

Вопрос Китая и границы не связан с нашим ведомством. Это больше вопрос к Министерству торговли и, возможно, финансов, где есть таможня. По росту цен – есть сезонные колебания, которые в декабре связаны с тем, что все готовятся к новогодним праздникам. Поэтому цены на определенные продовольственные товары растут, – сказал глава Миннацэкономики.

Также его спросили, сколько сейчас в магазинах стоят хлеб и картофель.

Хлеб стоит 130 тенге, в зависимости от вида. Картофель – порядка 425 тенге, – ответил Иргалиев, не колеблясь.

Ранее министры сельского хозяйства, торговли и интеграции рассказали, как будут сдерживать цены на овощи и другие продукты в Казахстане.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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