За поправки по регулированию бизнеса отчитал чиновников Нурлан Нигматулин

Спикер Мажилиса указал на необходимость доработать норму о сдаче отчетности только в электронном формате.

Предпринимателей Казахстана хотят обязать сдавать отчетность только в электронном формате. Соответствующие планы МНЭ подверг критике спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Он считает, что в свете отсутствия интернета в некоторых населенных пунктах страны такая норма может загнать бизнес в угол, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Вера Ким сообщила, что законопроектом по регулированию бизнеса предусмотрено предоставление информационных регуляторных инструментов, отчетов, информации, уведомлений предпринимателями только в электронной форме. И их невыполнение влечет ответственность.

Но как быть в ситуации, когда у субъекта предпринимательства абсолютно нет возможности отправить отчет или уведомление в электронном виде? Например, в связи с отсутствием доступа к интернету. Сколько населенных пунктов в нашей стране сейчас остаются не охвачены широкополосным интернетом и к какому сроку вы обеспечите 100% охват всех населенных пунктов страны, независимо от количества проживающих жителей качественным интернетом? Депутатами внесена поправка о сохранении возможности выполнения требований информационных инструментов как в бумажном, так и в электронном виде. Какова ваша позиция по поправке депутатов? – спросила Вера Ким.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев и заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров заявили, что поддерживают предложение депутатов, что форма подачи отчетов должна быть в двух видах. Они считают, что если нет доступа к качественному интернету, у предпринимателя должно быть право предоставлять отчетность в бумажном виде.

Но их ответ не удовлетворил спикера Палаты Нурлана Нигматулина.

Это вы поняли только в парламенте, что ли? Сегодня вы поддерживаете позицию депутатов. Приходит законопроект, вы соглашаетесь, надо срочно все убрать, оставить только электронное. Это что за позиция? Вы вообще что за Палата, если не защищаете интересы предпринимателей? Вчера вы визируете, что нужно жестко подойти и оставить предпринимателей один на один со слабым интернетом, который не даст им возможность вести отчетность, сейчас вы говорите – да, мы поддерживаем эту позицию. Вы документы читаете, когда визируете? Там все написано, включая дату. Читать надо, – заявил Нигматулин.

Спикер Мажилиса отметил, что на сегодня "интернет везде не одинаков", и "в некоторых районных центрах качество интернета оставляет желать лучшего". Кроме того, предположил он, не все предприниматели могут быть готовы сдавать отчет в электронном формате.

Возьмите небольшой магазин в селе – там работает только один человек. Он хозяин, он бухгалтер, он и продавец. Если у него не будет ни компьютера, ни планшета, как он будет работать с цифровыми документами, как он будет сдавать отчет в электронном виде? Согласно вашим предложениям, если он не будет сдавать своевременно отчет, его надо привлекать к ответственности. Сейчас, согласно действующему законодательству, представители малого бизнеса имеют право сдавать необходимую информацию во все регулирующие госорганы в двух форматах. Теперь вы приносите законопроект и предлагаете убрать этот двойной формат и вести только цифровую отчетность. Министерство нацэкономики ни во что не вникло, не разобрались, есть ли у нас нормальный интернет. А аргументы звучат так: улучшить позицию в международном рейтинге. Уже добегались с этими рейтингами. У предпринимателей просто исчезает выбор, мы же загоняем их, – резюмировал Нигматулин.

В этой связи он указал на необходимость доработать данную норму ко второму чтению.

Отметим, что, по данным вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жамбакина, сейчас в стране 6341 село имеет доступ в интернет, 768 имеют слабый доступ, 1178 сел без интернета. При этом, по его словам, из 1178 сел 617 до 2025 года будут покрыты связью за счет низкоорбитальных спутниковых систем. В оставшиеся 600 сел будет проложена инфраструктура в виде мобильной связи и оптических кабелей.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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