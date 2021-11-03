Против кого сразятся казахстанские боксеры в полуфинале ЧМ

Встречи на ринге начнутся 4 ноября.

4 ноября пройдут полуфинальные поединки на мировом первенстве по боксу в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Из полуфиналов в 13 весовых категориях казахстанские спортсмены выступят в пяти. Но, независимо от исхода этих встреч, боксеры обеспечили себе пять медалей чемпионата мира, а также 25 000 долларов призовых.

И теперь при удачном дальнейшем раскладе казахстанские мастера кожаной перчатки могут рассчитывать на медали высшей пробы. А там и призовые суммы повыше: за "серебро" – 50 000, за первое место – 100 000 долларов.

Полуфинальные встречи ЧМ начнутся 4 ноября в 18:00. Откроет дневную сессию казахстанский боксер Темиртас Жусупов (48 кг). Его соперником станет Евгений Кармильчук из Беларуси, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года.

Бронзовый медалист Токийской олимпиады Сакен Бибосынов (51 кг) встретится с таиландским боксером Танаратом Саенгфетисом.

В весе до 54 кг Махмуд Сабырхан будет противостоять индусу Акашу Кумару.

Казахстанско-кубинское противоборство увидят болельщики в весовой категории до 57 кг. Серик Темиржанов выйдет на ринг против Освея Кабаллеро Гарсия.

Капитану казахстанской сборной Абылайхану Жусупову (67 кг) в оппоненты достался японец Севонрет Оказава.

Куандык Шынасилов

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