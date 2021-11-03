125 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане 

Полицейские Нур-Султана предупреждают водителей быть внимательными на дорогах.

За сутки в Нур-Султане зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, передает Zakon.kz.

Вчера в 20:00 36-летний водитель, управляя автомашиной Shacman, следуя по ул. Тәуелсіздік в сторону ул. Калдаякова, в условиях гололеда не справился с управлением и допустил наезд на бетонно-арматурную конструкцию. Водитель не пострадал.

Полицейские Нур-Султана предупреждают водителей быть внимательными на дорогах.

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