Новый порядок финансирования судебной системы могут ввести в Казахстане

Это делается для обеспечения независимости судебной системы.

Депутат мажилиса Назила Раззак на пленарном заседании Палаты под председательством спикера Нурлана Нигматулина рассказала, как будет осуществляться дальнейшее развитие судебной системы, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующие нормы заложены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Президент в прошлом году в своем выступлении на 8 съезде судей Казахстана обозначил ряд приоритетов – это обеспечение прав человека и верховенство закона и независимости судебной системы. В связи с этим законодательные изменения предусматривают повышение профессионализма, а также ответственности и независимости судей, – отметила депутат.

Для достижения этой цели, по ее данным, в первую очередь было уделено внимание вопросам финансирования судебной системы.

Финансовая самостоятельность судов – один из ключевых показателей независимости судебной власти. Поэтому, согласно международной практике, размер бюджета судебной системы рекомендуется устанавливать в процентах. Это новая модель формирования бюджета судебной системы. Расходы на судебную систему по бюджетной программе 001 должны составлять не менее 6,5% расходов всех госорганов, распределять уровни и направления финансирования будет расширенное пленарное заседание Верховного суда. В него будут входить делегаты судов всех уровней. Контроль за Счетным комитетом сохраняется, – пояснила Раззак.

Ряд поправок связаны с судейскими кадрами. Так, законопроектом предусматриваются внедрение специализированного квалифицированного экзамена для кандидатов в судьи, специализирующихся на основных отраслях права, сокращение срока повторного допуска к квалифицированному экзамену с шести до трех месяцев, а также приоритетность при отборе кандидатов в другие суды для судей, проработавших в малосоставных и отдаленных судах не менее пяти лет.

Кроме того, проектом закона предлагается увеличить срок давности привлечения судей к дисциплинарной ответственности: со дня совершения проступка – с года до двух лет, со дня обнаружения – с трех месяцев до года.

Предлагается также установить зарплаты постоянным членам Высшего судебного совета на уровне зарплаты судей Верховного суда.

Принятие законопроекта позволит обеспечить финансовую независимость, судейское самоуправление, снизить кадровый дефицит, повысить ответственность судей, – считает депутат.

Сопутствующие поправки предусматривают приведение действующего закона РК в соответствие с проектом конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК о судебной системе и статусе судей в РК".

Законодательные изменения направлены на совершенствование административного законодательства, вопросов отбора судейских кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. В этой связи необходимо внести изменения в Бюджетный, Уголовно-процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы и Закон "О высшем судебном совете РК". Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета в части установления фиксированного процента судебной системы и приравнивания уровня зарплаты членов Высшего совета к уровню зарплаты судей Верховного суда. По данному вопросу правительством и республиканской бюджетной комиссией дано положительное заключение, – резюмировала Раззак.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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