Сотрудники спецЦОНов продавали бланки о сдаче ПДД – МВД

Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах.

В МВД РК обратились к казахстанцам после сообщения о пресечении неправомерной деятельности сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей Антикором, передает Zakon.kz.

В информации отмечалось, что работники выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание Правил дорожного движения без фактической их сдачи.

Уже более двух лет полиция не участвует в приеме теоретических и практических экзаменов у кандидатов в водители. Сотрудниками полиции осуществляется лишь проверка кандидатов на получение прав по ведомственным учетам на предмет лишения прав и иной информации, – заявили в Комитете административной полиции МВД.

Это было сделано для минимизации контакта граждан с полицией при выдаче водительских удостоверений и исключения коррупционных рисков.

По данным ведомства, в результате принятых мер за последние три года количество коррупционных преступлений сократилось на 43%.

Ранее Антикоррупционная служба пресекла деятельность сотрудников СпецЦОНов, которые за деньги проходили экзамены на водительские права за казахстанцев. Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица. У подозреваемых в незаконном деле изъяли фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.

Водители, не знающие Правила дорожного движения, представляют серьезную угрозу безопасности граждан. Поэтому те, кто хочет сесть за руль автомобиля, должны чувствовать ответственность за себя и за других участников дорожного движения. Просим граждан быть бдительными на дорогах и строго соблюдать ПДД, – заключили в полиции.

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