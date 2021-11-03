Мэром Нью-Йорка второй раз в истории стал афроамериканец

К обязанностям он приступит 1 января.

Эрик Адамс стал вторым в истории Нью-Йорка темнокожим мэром, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным избирательной комиссии, демократ набирает 66,14% голосов (676481 голос) на выборах по итогам обработки данных с 97,76% сканеров на избирательных участках.

Как отмечает РИА Новости, главный оппонент Адамса, республиканец Кертис Слива, уже признал поражение.

Эрик Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории крупнейшего города в США.

В сообщении сказано, что он приступит к обязанностям 1 января.

Мы никогда не отступим. Не существует немецкой мечты, нет польской мечты, нет французской мечты. Но… есть американская мечта. Мы должны сделать так, чтобы 10 миллионов желаний стали былью. Вот чего мы будем добиваться с 1 января, - заявил в своей речи Адамс.

В предвыборной программе Адамс обещает оптимизировать расходы на правоохранительные органы. Он хочет сосредоточиться на борьбе с тяжкими преступлениями. Политик считает нужным увеличить число чернокожих, а также представителей других рас в рядах полиции.

При этом он планирует сделать впервые шефом полиции Нью-Йорка женщину.

Кроме того, в области здравоохранения обещает устранить межрасовый разрыв в вопросе медицинских услуг.

Эрик Лерой Адамс - 18-й президент Бруклина. Сторонник Демократической партии. Был избран на должность президента 5 ноября 2013 года. Адамс был сенатором штата с 1 января 2007 года по 31 декабря 2013. До этого он 22 года работал в полиции Нью-Йорка. В полицейском департаменте Адамс дослужился до звания капитана.

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