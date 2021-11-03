Автобус насмерть сбил 14-летнюю девочку в ВКО

Водитель задержан и водворен в ИВС - ДП ВКО.

В Восточно-Казахстанской области автобус насмерть сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

2 ноября в 19:33 50-летний водитель автомашины марки "ПАЗ", следуя по ул. М Горького, возле одного из магазинов города Алтай, не убедившись в безопасности движения, на установленном пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. пресс-служба ДП ВКО

По данному факту в отделе полиции района Алтай начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В настоящее время водитель указанной автомашины задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. пресс-служба ДП ВКО

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