"Мы видим стабилизацию" – министр нацэкономики про инфляцию

За девять месяцев инфляция составила 8,9%.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о ситуации с инфляцией в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

За девять месяцев инфляция составила 8,9%. По итогам октября – также 8,9%. Мы видим какую-то стабилизацию, но пока не хочу быть голословным. Казахстан – открытая маленькая экономика, и вопросы, связанные с глобальными трендами, в обход нас не проходят. Я не говорю, что Казахстан один в этих процессах. Это связано с тем, что происходит опережающее восстановление спроса во всем мире, – сказал Асет Иргалиев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, правительство принимает комплекс мер по нивелированию инфляционных процессов в экономике.

С одной стороны, понятно, что есть глобальные вещи, связанные с ростом цен. Мы знаем, что в мире продовольственная инфляция составила порядка 32%. Есть моменты, связанные с системными вещами нашей национальной экономики, вопросы, связанные с импортированной инфляцией. Сегодня правительством активно реализуются инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением, – добавил глава Миннацэкономики.

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Он отметил, что есть два ключевых направления: первое – краткосрочные меры для нивелирования роста цен, и второе – системные меры. В рамках краткосрочных мер правительством каждую неделю проводится совещание с регионами. Мониторится, кто и сколько закупил продукции, на которую идет рост цен.

Ранее министр национальной экономики рассказал, ожидать ли роста цен на продукты к Новому году.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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