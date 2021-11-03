Появились подробности "изнасилования школьницы 17 мужчинами"

Мать девушки сожгла вещи и взяла 8 млн тенге с подозреваемых.

Начальник Департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков прокомментировал "изнасилование школьницы 17 мужчинами", передает Zakon.kz.

Когда в соцсетях появилась информация о том, что в Сарыагашском районе 17 мужчин изнасиловали девушку, я лично выехал в данный район, встретился с мамой и с потерпевшей в присутствии адвоката и журналиста, – рассказал Кайрат Дальбеков.

Женщина 25 мая обратилась в полицию с первым заявлением о пропаже 17-летней дочери. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 125 УК РК ("Похищение человека"). Тогда девушку искали полицейские в течение суток и вернули родителям.

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31 мая женщина снова обратилась в полицию с заявлением, заверенным нотариально, о прекращении уголовного преследования по факту похищения в отношении подозреваемых лиц.

Еще раз хочу сообщить, что она сама лично отказалась от каких-либо претензий, – сказал Дальбеков.

10 июня мама девушки вновь обратилась в полицию, заявив, что когда пропала дочь, оказалось, что ее изнасиловали 17 мужчин.

Учитывая тяжесть заявленного преступления, данное сообщение сразу же зарегистрировали в полиции по ст. 120 ч. 3 УК РК. Были назначены экспертизы. Сотрудники Центра судебно-медицинских экспертиз исключили факт насилия. Также мать призналась, что собственноручно сожгла одежду дочери. В связи с чем эксперты не смогли провести экспертизу. И также сообщила, что взяла с подозреваемых лиц 8 миллионов тенге, – рассказал начальник департамента.

Дальбеков разъяснил, что при расследовании уголовных дел, касающихся половой неприкосновенности, доказательства вины подозреваемых лиц строятся следствием только на результатах экспертиз.

Данное дело находится в производстве Следственного управления Департамента полиции Туркестанской области. Назначен комплекс экспертиз. По результатам будет принято законное процессуальное решение.

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