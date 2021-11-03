Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.

Распоряжением премьер-министра от 27 октября 2021 года создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли образуется в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан, – говорится в документе.

Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.

Основной задачей Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам:

улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли; деятельности инвесторов в нефтегазовой отрасли; вынесения проблемных вопросов инвесторов на рассмотрение Нефтегазового совета при Президенте РК; рассмотрения обращений инвесторов; развития нефтегазовой отрасли, совершенствования законодательства в нефтегазовой отрасли.

В состав Межведомственного совета вошли:

министр энергетики РК, председатель

вице-министр энергетики РК, заместитель председателя

директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго, секретарь

вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр финансов РК

вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

председатель Комитета по инвестициям МИД РК

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