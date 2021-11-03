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Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.
Распоряжением премьер-министра от 27 октября 2021 года создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.
Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли образуется в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан, – говорится в документе.
Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.
Основной задачей Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам:
В состав Межведомственного совета вошли:
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