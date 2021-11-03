Ряд увольнений планируется в сфере образования после проверки в Туркестанской области

Через месяц на заседании в МВК будут рассмотрены предварительные результаты о ходе исполнения плана мероприятий.

Необходимо принять меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения, сообщил на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Составлен план мероприятий по устранению всех нарушений. Обязательно надо принять меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения отдельных сотрудников. Результаты проверки показали: есть факты, которые полностью в компетенции этого руководителя, пусть это будет детский дом или школа. Имея все рычаги воздействия, если должностное лицо (ими. – Прим. ред.) не воспользовалось, по ним должны быть приняты самые строгие меры, вплоть до увольнения, – сообщил Аймагамбетов.

Он добавил, что через месяц на заседании в МВК будут рассмотрены предварительные результаты о ходе исполнения плана мероприятий.

По его словам, после произошедших тревожных событий с детьми в регионе был отправлен методический десант в Туркестанскую область.

Надо исходить из того, что каждый пятый ребенок живет именно в этой области. В то же время нельзя отрицать того факта, что имеют место разные правонарушения, нарушения прав детей и детские суициды. Поэтому приняли решение, что надо перейти к более детальному разбору в каждом регионе. Это густонаселенный регион, поэтому приняли решение начать с него, – добавил министр.

Глава ведомства уточнил, что такие проверки будут продолжены по аналогичной методике в других областях.

Следующей областью будет Алматинская область. Будет проведен такой же детальный анализ и будем отдельно рассматривать на комиссии, чтобы все коллеги понимали причины и вынесение вопросов на заседание, – отметил Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в одной из школ воспитанница повесилась после четверки на экзамене. По мнению родственников погибшей, именно руководитель учебного заведения оказала давление во время экзамена. После суицида отличницы в Туркестанской области директора школы отстранили от должности.

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Также в середине октября стало известно, что в одной из школ пятиклассник умер после побоев от своих сверстников. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова 20 октября отметила, что сразу, как только стал известен этот факт, представители Комитета по охране прав детей МОН выехали в Туркестанскую область и сегодня работают там.

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21 октября глава ведомства Асхат Аймагамбетов сообщил, что была проведена проверка по линии образования и воспитательного процесса, которая выявила ряд грубых нарушений в школах Туркестанской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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