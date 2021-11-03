Наблюдается эпидемия одноразовых вейпов – депутат о пагубном увлечении молодежи

Они негативно влияют не только на легкие, но также повреждают печень, почки и желудок.

Депутат Мажилиса Мади Ахметов просит правительство решить ситуацию с одноразовыми электронными сигаретами – содержание никотина в них в 2,5 раза выше, чем в обычных сигаретах, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

В то время, когда страна борется с пандемией, наблюдается эпидемия одноразовых вейпов среди подростков. Сегодня наступила эпоха одноразовых электронных сигарет, отравляющих умы молодого поколения этим дымом. Молодежь знает, что такое вейп, но в последнее время с появлением одноразовых форм ситуация кардинально изменилась – вейпы набирают популярность, сигареты сняли с полок и заменили одноразовыми вейпами, содержание никотина в которых в 2,5 раза выше, чем в сигаретах, которые не требуют доливки или же заправки. В результате распространение одноразовых вейпов сводит на нет широкомасштабные усилия государства по ограничению никотина, – считает он.

Ситуация, по его словам, усугубляется тем, что на полках любого магазина можно увидеть одноразовые вейпы с яркими обложками и разнообразными ароматами.

Недорогой яд по цене от 2000 тенге свободно продается несовершеннолетним. Никто не спрашивает о возрасте покупателя. В результате с начала учебного года спрос на вредные сигареты среди учеников увеличился вдвое. В некоторых школах старшеклассники даже перепродают одноразовые сигареты ученикам начальных классов, тем самым вызывая у них интерес к вейпам, – заявил мажилисмен.

Депутат также озвучил последние исследования Наццентра общественного здоровья, проведенного в 2019 году. Согласно ему, количество курящих электронных сигарет среди подростков от 11 до 15 лет увеличилось втрое, а среди девочек – в два раза. Лидирует по этому показателю Алматинская область.

Поскольку это исследование не проводилось последние два года, текущая ситуация неизвестна. Электронные и одноразовые сигареты, которые запрещены в 35 странах и подлежат особым мерам в 65 странах, поступают к нам из Китая без каких-либо сертификатов и ограничений. Состав вейпа еще не определен. Конкретных исследований нет, а дозу никотина никто не контролирует. По мнению специалистов, химические вещества, тяжелые металлы и никотин в электронных сигаретах постепенно отравляют организм подростков, негативно влияют не только на легкие, но и повреждают печень, почки и желудок, также негативно влияют на нервную систему несовершеннолетних, – подчеркнул Ахметов.

В этой связи он просит правительство разобраться, как получается, что тонна одноразовых вейпов, которая является незаконной и не соответствует никаким техрегламентам, до сих пор регулярно попадает на отечественный рынок через таможню.

Депутат также призвал власти изучить состав одноразовых вейпов и сообщить общественности. Указал он и на необходимость немедленно конфисковать одноразовые сигареты до прояснения ситуации.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!