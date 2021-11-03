Почему Месси будет отсутствовать на поле две недели

Футболист получил травму, когда играл в составе сборной Аргентины.

Аргентинский нападающий Лионель Месси не поможет своему клубу "ПСЖ" в играх ЛЧ и чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Форвард парижан не сможет выйти на футбольную площадку примерно две недели из-за травмы колена. Футболист планирует отправиться на лечение в Испанию, передает Infobae.

Месси получил травму, когда играл в составе сборной Аргентины в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 с командой Венесуэлы.

Аргентинец пропустит матчи "ПСЖ" в ЛЧ с "Лейпцигом" (3 ноября) и "Бордо" (чемпионат Франции, 6 ноября).

Возможный срок возвращения Месси на футбольное поле – 16 ноября – к матчу сборных Аргентины и Бразилии.

Куандык Шынасилов

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