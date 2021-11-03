Криминалитет проник в школы – замакима Туркестанской области

Криминалитет сейчас в эти школы за счет старших детей проник, и они собирают деньги - Сакен Калкаманов.

За счет старших детей криминалитет проник в школы и собирает деньги со школьников. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть проблема, о которой все знают, но откровенно не говорят. Это буллинг, сборы денег так называемых старшаков у младших детей. Не могу утверждать без фактов, но, по нашим ощущениям, организованы группы, криминалитет. Он сейчас в эти школы за счет старших детей проник, и они собирают деньги. Поэтому я обратился на местном уровне к правоохранительным органам: провести оперативную работу и обезглавить преступную группу, которая занимается сбором денег, – сообщил он на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Замакима добавил, что еще одна проблема, с которой они не могут справиться, – преступления в отношении неприкосновенности ребенка, количество которых увеличилось с начала пандемии.

Особенно в период пандемии у нас развилось. Это по неприкосновенности ребенка. В этом году у нас на 40% выросли эти преступления. Нужны четкие рекомендации со стороны правоохранительных органов и МОН, каким образом нам выйти из этой ситуации, – уточнил Калкаманов.

На сегодня, по его словам, в регионе большая нехватка ювенальных инспекторов: на одного инспектора приходится от 10 и выше крупных школ.

Это старая проблема в области после разделения с городом Шымкент. Есть также проблема с участковыми, поэтому со стороны МВД требуется содействие в увеличении штатной численности инспекторов, которые будут работать в школах, – объяснил замакима.

В целом, как отметил он, по итогам проверки в 40 организациях образования в октябре этого года выявлены проблемы, и на сегодня рассматриваются вопросы ответственности к отдельным руководителям образования.

У нас 945 организаций образования. В 40 организациях прошла проверка. Есть проблемы, по недостаткам рассматриваются дисциплинарная ответственность и соответствие деятельности к руководителям, допустившим эти недостатки. К сегодняшнему утру рассматривается вопрос о несоответствии должности двух директоров школ, к семи директорам применены дисциплинарные меры в виде строгого выговора, к пяти – выговоры, к семи – замечания, один педагог-психолог освобожден от должности. Сакен Калкаманов

Ранее на заседании МВК по делам несовершеннолетних и защите их прав министр образования и науки РК сообщил, что после выявленных фактов нарушений по итогам проверок необходимо принять меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения по отношению к отдельным должностным лицам организаций образования в регионе.

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21 октября глава МОН РК Асхат Аймагамбетов сообщал, что была проведена проверка по линии образования и воспитательного процесса, которая выявила ряд грубых нарушений в школах Туркестанской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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