Девушку сбил пьяный водитель в Нур-Султане

По данному факту проводится дознание.

В Нур-Султане пьяный водитель сбил девушку, передает Zakon.kz.

Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бокейхана, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги. При проверке документов сотрудники полиции заметили от 56-летнего водителя резкий запах алкоголя. Согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, ее доставили в больницу. После оказания медицинской помощи была отпущена домой.

По данному факту проводится дознание.

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