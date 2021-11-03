Жителям каких регионов Казахстана повезет с погодой 4 ноября

В каких регионах Казахстана 4 ноября ожидается сильный снег, а в каких его не будет вообще, рассказали в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды на 4 ноября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона – ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдет снег, в горных и предгорных районах юга и юго-востока – сильный снег. На западе, северо-западе, севере, востоке ожидается туман, на большей части республики – усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей, на юго-востоке страны – гололед, низовая метель. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской области на севере, западе и в горных районах ожидается усиление ветра 23-28 м/с, днем на горных перевалах – 30 м/с и более.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, днем – порывы 23 м/с, в центре области – с пыльной бурей.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на юге и северо-востоке области – с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром ожидается туман, в Западно-Казахстанской на юго-западе области, в Северо-Казахстанской на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской, на севере Карагандинской области ожидается туман.

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